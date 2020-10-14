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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: YEP hedeflerimiz kapsamında yeni döneme giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı hedefleri kapsamında ekonominin her alanında yeni döneme girildiğini belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni döneme girildiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız" dedi.

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