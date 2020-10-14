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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'ZMA' paylaşımı: Modernizasyonu tamamlandı

Demirören Haber Ajansı

Sanayii Başkanı İsmail Demir, ilk prototip Zırhlı Muharebe Aracı'nın (ZMA) modernizasyonunun tamamlandığını aktardı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir yandan yeni platformlar, diğer yandan modernizasyonlar" başlığıyla yeni Zırhlı Muharebe Aracı'nı paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) için başlattığımız Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projemizde, Aselsan-FNSS iş birliğinde yoğun bir tasarım ve entegrasyon çalışmasıyla ilk prototip ZMA aracının modernizasyonu tamamlandı. Proje kapsamında ilk etapta 133 adet ZMA aracı, yerli ve özgün çözümlerle modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak, beka kabiliyeti önemli ölçüde artırılacak ve kullanım ömrü uzatılmış olacak" ifadelerine yer verildi.

İsmail Demir, Zırhlı Muharebe Aracı'nı böyle paylaştı:

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