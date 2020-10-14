Lise öğrencilerinin bomba imha robotu 'Naim' tanıtıldı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir kişinin tek başına taşıyabileceği boyutta ve ağırlıkta olan robot, fünyeyi şüpheli paketin yanına güvenle intikal ettirerek bunun güvenli bir uzaklıkta patlatılmasını sağlıyor. Robot toplam 10,6 kilogramdan 400 kilograma kadar bir yükü yatay şekilde çekebilecek güce sahip bulunuyor.