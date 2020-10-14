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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' açıklaması istifa etsin siyasete girsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili son dakika açıklama yaptı. Erdoğan, "AYM üyesi açıkça siyasete soyunmuş İstifa etsin siyasete girsin" dedi.

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Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları geldi.

Hükümet kanadından peş peşe gelen tepkiler içinde sert açıklamayı Erdoğan yaptı. 

Partisinin grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Talihsiz bir paylaşım keşke yapmasaydı. Ona düşmez." dedi. Erdoğan, 'AYM Başkanı aynı fikirde değilse gereğini yapmalı" ifadelerini kulandı. 

İstifa edecek mi?

'İstifa çağrıları' yapılan AYM üyesi Engin Yıldırım ise 'özür dilediği' yeni bir açıklama yaptı. 

IŞIKLAR YANIYOR OLAYI NE?

AYM üyesi Engin Yıldırım dün akşam twitter hesabından Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşıp 'ışıklar yanıyor' diye yazdı. Bu paylaşım 'darbe' iması yapıyor şeklinde yorumlanınca ortalık ayağa kalktı. İlk tepki İçişleri Bakanlığı'ndan 'Işıklarımız hiç sönmüyor' paylaşımı ile geldi.içişleri bakanlığı ışıklarımız sönmüyor Ardından hükümet kanadından sert mesajlar yükselince Engin Yıldırım paylaşımı silip hesabını korumaya aldı. Hemen ardından da 'yanlış anlaşıldım' açıklaması yaptı. Ancak bu açıklaması oluşan tepkiyi dindirmeye yetmedi. Hükümet kanadından sert tepki alan twit için AYM bugün bir açıklama yaptı ve Engin Yıldırım'ın görüşlerinin kurumla ilgisi olmadığını vurguladı. 

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