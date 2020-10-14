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Partisini eleştirmişti! Ayhan Bilgen'den yeni çıkış

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani olaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan eski Kars Belediye Başkanı HDP’li Ayhan Bilgen sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bilgen geçtiğimiz günlerde partisini eleştirmiş ve "HDP’nin önünde gerçekçi tek seçenek kendi sorunlarını çözecek değişime yönelmektir" demişti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani olaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyım atanan eski Kars Belediye Başkanı HDP’li Ayhan Bilgen sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bilgen, söz konusu videosuna, "Bu karanlıktan kurtulmanın biricik yolu dayanışmadan, birlikte olmaktan, el ele vermekten, omuz omuza mücadele yürütmekten geçiyor" notunu düştü.

Videoda ise Bilgen, “Elbette bu şartlardan mutlaka çıkacağız. Bu karanlıktan mutlaka kurtulacağız ama bunun biricik yolu da dayanışmadan geçiyor, birlikte olmaktan geçiyor. Kendinizi hangi kimlikte hissediyor olursanız olun; ister liberal, ister sosyal demokrat, ister alevi, ister dindar hangi kimlikte görüyor olursanız olsun, şunu bilin ki birileri özgür olmadan siz de özgür olmayacaksınız. Birimiz güvende olmadan siz de güvende olmayacaksınız” ifadelerini kullanıyor.

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