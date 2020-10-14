Melis Sezen kimdir yaşı kaç Melis Sezen dizileri hangisi?

BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi ilk bölümden büyük beğeni topladı. Diziyi izleyen birçok seyirci Sadakatsiz dizisi oyuncularını merak etti. Peki Sadakatsiz'de Volkan Arslan'ın yasak aşkını oynayan Derin Güçlü kim, Melis Sezen kaç yaşında instagram hesabı...

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Kanal D ekranlarında çarşamba günü yayınlanan dizi Sadakatsiz ilk bölümüile büyük ses getirdi. BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor. Özellikle dizide Volkan Arslan'ın yasak aşkı Derin Güçlü rolündeki güzel oyuncu Melis Sezen merak ediliyor. Peki Sadakatsiz Derin Güçlü kimdir, Melis Sezen kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?

Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin çekim yeri olarak Tekirdağ seçildi. Tekirdağ Süleymanpaşa Barlar sokağında ilk bölüm çekimleri yapılan dizinin ilerleyen bölümlerde Hükümet Caddesinde çekimleri yapılacak olan Sadakatsiz dizisi Tekirdağ ilimizde çekiliyor.

Sadakatsiz hangi diziden uyarlama?

Uzun bir aradan sonra ekrana dönen güzel oyuncu Cansu Dere ile usta oyuncu Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlamadır.

Doctor Foster ( Sadakatsiz) dizisinin orijinal konusu nedir?

9 Eylül 2015 tarihinde başlayıp 7 Ekim 2020 tarihinde 1. sezon 5 bölüm olarak ilk sezonunu tamamlayan BBC one dizisi Doctor Foster Türkiye uyarlaması Sadakatsiz dizisinin konusu tek cümle ile aldatılan kadının psikolojisi ve zaman içinde yaşamış olduğu değişimleri ele almaktadır.

Sadakatsiz dizisinin orijinal yayınında Doctor Foster Doktor Gemma Foster’ın (suranne jones) ile kocası simon’ın (bertie carvel) Türkiye uyarlamasında Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere canlandırmış olduğu Asya Arslan ve kocası Volkan Arslan rolünü ise Caner Cindoruk oynamaktadır.

Dizinin orijinalinde kocasının atkısında bulduğu sarı kadın saç telinden sonra şüphelelerin artmasıyla başlayan dizinin ilk bölümünde çok güzel bir kurgu görülüyor. Doctor Foster (Sadakatsiz) dizisinde Önce ufak tefek şüpheler ve bu şüphelerinden ardından yanıldığını hissederek kendini suçlama ve ardından aldatıldığının kesinleşmesiyle kocasının aldattığını düşündüğü kadın adaylar.

Derin Güçlü

Yirmi dört yaşında. Tekirdağ’da doğmuş, büyümüş. Yurt dışında Moda Tasarımı’nı bitirmiş. Zaman zaman göklerde zaman zaman diplerde gezen birisi. Bir evin bir kızı olması, eski belediye başkanı şimdilerde güçlü bir iş adamı olan babasının civardaki herkes tarafından tanınması ve saygın bir aile olmaları, onun ruhunu sıkıştırıyor. Prenses gibi büyümüş. Erkek kardeşinden farklı olarak, ailesi Derin’in üzerine hep daha çok düşmüş. Ailesiyle mükemmel bir ilişkisi yok fakat varlıkları ona içten içe daima güven veriyor. Fazlasıyla sıcak, enerjik, açık sözlü, eğlenmeyi seven, kıpır kıpır bir kadın. Bir atölyesi var ve orada tasarım yapıp, fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp, satışını yapıyor. İşi onun için sadece bir hobi.