Avusturya Başbakanı Kurz'dan Türkiye'ye küstah tehdit: AB yaptırımlarıyla yüzleşir

AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz, Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan ve Kıbrıs’ı desteklediğini belirtti. Kurz, Ankara’nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine ilişkin ise "Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir" tehdidini savurdu.

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Türkiye için ‘AB’de yeri yok’ ifadelerini kullanan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sert açıklamalar yaptı.

Daha önce Türkiye için ‘AB’de yeri yok’ ifadelerini kullanan Kurz, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır"

Oruç Reis gemisinin Yunanistan karasularında yaptığı keşif faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş’ın açılmasını kınıyorum. Her iki adım da uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse Avrupa Birliği’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır.

Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri durdurulmalı.

Önceki açıklamalar:

Daha önce de Yunanistan ve Kıbrıs'a destek sunan Kurz, 'Yunanistan ile yaşadığı deniz yetki alanları ihtilafı ve muhaliflerle gazetecilere yönelik baskı kampanyası nedeniyle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi ve Ankara'ya AB yaptırımlarının uygulanması gerektiğini' ifade etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün yaptığı açıklamada, Ankara'nın tek taraflı Oruç Reis hamlesinin 'Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeleri başlatma çabalarına ve AB-Türkiye ilişkilerine darbe indirdiğini' söylemişti.

Maas, "Türkiye gerilimi tırmandırma ile düşürme arasında git-gel oyununu durdurmak zorunda" ifadelerini de kullanmıştı.

Kurz, daha önce Bild gazetesine verdiği röportajda "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) yeri yok" demişti.