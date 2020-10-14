Zafer Arapkirli'den Fatih Portakal hakkında olay sözler delikanlı gibi söyleseydin ayıp

Gazeteci Zafer Arapkirli, FOX TV'yi bırakarak Youtube kanalı kuran Fatih Portakal hakkında bomba açıklamalar yaptı. Arapkirli, “’Atlamadım, arkadan ittiler’ diyeydin ya, delikanlı gibi. "Operasyon çektiler. Kibarca kovaladılar, ama kendi kanalımı kurarım ben de. Youtube'dan yayın yaparım. Beni seyirciden koparamazsınız" demek çok mu zordu” dedi.

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Ünlü gazeteci Zafer Arapkirli, Fatih Portakal’ın FOX TV’den kendi isteği ile ayrılarak tarım ile uğraşacağını açıklamasına rağmen sonrasında Youtube kanalı kurarak yayın yapmasına dikkat çekti.

Arapkirli, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “’Atlamadım, arkadan ittiler’ diyeydin ya, delikanlı gibi. "Operasyon çektiler. Kibarca kovaladılar, ama kendi kanalımı kurarım ben de. Youtube'dan yayın yaparım. Beni seyirciden koparamazsınız" demek çok mu zordu? Kafana silah mı dayadılar yalan söylemen için” ifadelerini kullandı.

Zafer Arapkirli’nin yaptığı paylaşım şöyle:

“OLMADI FATİH

O operasyonun ilk kokusu geldiğinde "Yapma. Nereye?.." dedik. "Diren kardeşim. Yedirmeyiz seni..." demekti bu.

"Ne operasyonu? Kendi isteğimle" dedin. "Tarım" dedin. "Toprak" dedin. TV'ye çıktın. Senden sonra geleni (getirileni-oraya monte edileni) "Akladın".

Bugün "20 günde 200.000 takipçi kaydoldu. Tezahürat yaptı, n'apiim?" diyorsun. Youtube diyorsun.

Daha, İzmir'e döndüğün arabanın motoru soğumadan... Halka da bize de saygısızlık değil mi bu? Niye açık konuşmuyorsunuz o zaman?

“Atlamadım, arkadan ittiler" diyeydin ya, delikanlı gibi. "Operasyon çektiler. Kibarca kovaladılar, ama kendi kanalımı kurarım ben de. Youtube'dan yayın yaparım. Beni seyirciden koparamazsınız" demek çok mu zordu? Kafana silah mı dayadılar yalan söylemen için?

Yazık... Ayıp..”