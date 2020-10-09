Fatih Portakal gitti FOX Haber'in reytingleri yükseldi! Doğan Şentürk Portakal'ı sildi
FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ten bomba Fatih Portakal açıklaması. Şentürk, Fatih Portakal'ın ani istifası sonrasında FOX Ana Haber’in reytinglerininin yükseldiğini açıkladı.
Fatih Portakal'ın ani istifasıyla reyting rekortmeni Fox Ana Haber'in düşüş yaşaması bekleniyordu. "Fatih Portakal'ın aldığı karara saygı duyuyorum fakat 'zamansız, gereksiz ve yersiz' buluyorum" diyen FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ten herkesi şaşırtan açıklama geldi. Şentürk, Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber'in Fatih portakal ile Fox Ana Haber'den daha çok izlendiğini söyledi.
FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fatih Portakal ayırıldıktan sonra Selçuk Tepeli’ye emanet edilen FOX Ana haberin reytingleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şentürk, "Oldukça memnunum reytingler gayet iyi ortalamalarımız, reytinglerimiz yükselme eğiliminde" dedi. İşte Şentürk'ün açıklamalarından dikkat çeken bölümler...
- Yeni yayın dönemi hayırlı olsun nasıl gidiyor yeni dönem reytingler nasıl?
- Oldukça memnunum. Reytingler gayet iyi. Geçmişteki ortalamalarımız ile devam ediyoruz.
- Selçuk Tepeli ile başlayan bir yeni yayın dönemi oldu 7 Eylül’de. Bunun bir etkisini reytinglerde görmediniz mi?
- Stabil diyemeyiz aksine yükselme eğiliminde. Kanaatim odur ki önümüzdeki günlerde daha da yükselecek.