BIST 1.180
DOLAR 7,94
EURO 9,34
ALTIN 485,18
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Afyonkarahisar'da hastanın beyindeki tümörü burun deliğinden çıkardılar

İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatta hastanın beyninde bulunan tümör burun deliklerinden girilerek başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Abone ol

Görme kaybıyla kentteki özel bir hastaneye başvuran ve ismi açıklanmayan Uşaklı 72 yaşındaki hastaya yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda hipofiz bezine yerleşmiş ve kafa tabanındaki sinirlere bası yapan bir tümörün varlığı tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Özbek Çakır tarafından operasyon yapılmasına karar verildi. Ameliyata alınan hastanın burun deliklerinden girilerek beynindeki tümör alındı.

Operasyon sonrası açıklamalarda bulunan Çakır, transsfenoidal cerrahinin burun boşluğundan girilip hipofiz tabanına ve oradan hipofize ulaşılıp yapılan cerrahi olduğunu söyledi. Çakır, "Hastamız da 72 yaşında, ani gelişen göz kapağında düşme, görme kaybı ve şiddetli baş ağrısı ile bize geldi. Hastanın tetkiklerinde sella dediğimiz kafa tabanında hipofiz bezinin yerleştiği boşlukta büyük bir kitle ve buna bağlı bu bölgedeki kranial sinirlerin bası altında kaldığını görerek cerrahi kararı aldık. Hastaya transsfenoidal girişimle tümörü tamamen boşalttık ve problemsiz olarak servise aldık" dedi. Öte yandan sağlığına kavuşan hastanın kısa zaman sonra taburcu edileceği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ordu'da denizin altında bulundu! Görenler hayret etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Zafer Arapkirli'den Fatih Portakal hakkında olay sözler delikanlı gibi söyleseydin ayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' açıklaması istifa etsin siyasete girsin
'Işıklar yanıyor' diyen Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan yeni açıklama
Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Gizlemişler, 30 yeni vaka tespit ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar! Türk Tabipler Birliği'ne 'Türk' yakışmıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan müfredat açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Partisini eleştirmişti! Ayhan Bilgen'den yeni çıkış
Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı
Düzce'de bir anda oldu! Otoyolun ortasında alev alev yandı
Melis Sezen kimdir yaşı kaç Melis Sezen dizileri hangisi?
Yunanistan'da Altın Şafak yöneticisine 13 yıl hapis
Hülya Polat kimdir evli mi eşi ve çocuğu var mı?
Yorumlar