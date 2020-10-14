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Son dakika Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

AZERBAYCAN Ordusu, Hocavend bölgesinin Karadağlı, Hatunbulağ, Garakollu, Bulutan, Melikanlı, Kemartuk, Teke ve Tağaser köylerini işgalden kurtardı.

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren çatışmadan sevindiren haberler geliyor.. AzerbaycanOrdusu, Hocavend bölgesinin Karadağlı, Hatunbulağ, Garakollu, Bulutan, Melikanlı, Kemartuk, Teke ve Tağaser köylerini Ermeni işgalinden kurtardığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocavend ve Fuzuli kentlerinden toplamda 8 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev, müjdeli haberi Twitter hesabından paylaştı.

Aliyev mesajında, "Azerbaycan'ın görkemli ordusu, Fuzuli ilçesine bağlı Garadağlı, Hatunbulağ, Garakollu köyleri, Hocavend ilçesine bağlı Bulutan, Melikcanlı, Kemertuk, Teke ve Tagaser köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerine yer verdi.

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