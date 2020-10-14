Can Dündar'a istenen ceza belli oldu

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin verilen cezanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.

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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Savcı, "Siyasal veya askeri casusluk" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis talep etti.