Seyir halindeki arabada yılan! Bursa'da arandı 3 gün sonra İzmir'de çıkarıldı
BURSA - İzmir yolunda sürücü aracının kaportasından çıkan yılanı görünce şoke oldu. İtfaiye çağrıldı yılan bulanamadı. Sürücü yola çıkınca yılan yeniden ortaya çıktı.
İzmir’den Bursa’ya bir yakınını ziyaret etmek için gelen Koray Fırıncıoğulları ve babası Remzi Fırıncıoğulları, İzmir’e dönmek için geçen pazartesi günü 34 MV 8901 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Fırıncıoğulları otomobiliyle seyir halindeyken, Karacabey ilçesine geldiğinde kaputtan yılan çıktığını gördü.
Tekrar kaputa girdi itfaiye bulamadı
Yılanı gören Fırıncıoğulları, otomobilini yol kenarına çekince, yılan tekrar kaputa girdi. Bunun üzerine Fırıncıoğulları, Karacabey İtfaiyesi’ne giderek, durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilde yaptığı aramada yılanı bulamadı.
Yola çıktı yılan yeniden kaputtan çıktı
Fırıncıoğulları, yılanın yolda otomobilinden düştüğünü varsayarak, İzmir’e doğru tekrar yola çıktı. Koray Fırıncıoğulları, Manisa’ya geldiğinde yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü.
Yılan aramalara rağmen bulunamadı
Otomobili yolun kenarına çeken Fırıncıoğulları, otomobilin motor kısmında bir arama daha yapmasına rağmen, yılanı bulamadı.