Şanlıurfa'da iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı

ŞANLIURFA'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada otomobillerde geniş çapta hasar meydana gelirken 2 sürücü yaralandı 5 koyun da telef oldu.

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Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Adıyaman karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Çetin Sağdıç yönetimindeki koyun yüklü 63 N 0206 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Cafer Ağır yönetimindeki 34 SB 5120 plakalı kamyonetle çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, sürücüler ile Kazım İğden yaralandı, 5 koyun da telef oldu.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.