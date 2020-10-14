Isparta'da sevgilisinin öldürdüğü Gamze toprağa verildi tabutuna gelinlik örtüldü

Sevgili tutuklanmıştı: Olay sırasında evde bulunan Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ve M.K., H.Y. ve İ.O.B. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Bölüm, tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.