Isparta'da sevgilisinin öldürdüğü Gamze toprağa verildi tabutuna gelinlik örtüldü
ISPARTA'da sevgilisi tarafından öldürülen Gamze Esgicioğlu, Denizli'de toprağa verildi. Tabutuna gelinlik örtülen genç kızın cenazesinde annenin feryatları kor gibi düştü.
Isparta'daki bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, yaşadığı Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, dün saat 06.00 sıralarında göğsünden bıçaklanmıştı.
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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Esgicioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirledi.
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Sevgili tutuklanmıştı: Olay sırasında evde bulunan Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ve M.K., H.Y. ve İ.O.B. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Bölüm, tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınarak Denizli'nin Kale ilçesine götürüldü.
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