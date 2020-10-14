"Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP'den tepki: Hakimlerin işi değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki gösterdi. Özel, "Farklı çağrışımlar yapacak paylaşımlar yapmak hakimlerin işi değil" ifadelerini kullandı.

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AYM üyesi Engin Yıldırım, önceki gün yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla şimşekleri üzerine çekti ve tartışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. AYM üyesi açıkça siyasete soyunmuş" düşüncesini dile getirdi.

"Hakimlerin işi değil"

Her kesimin tepki gösterdiği AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına bir tepki de CHP'den geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, "Farklı çağrışımlar yapacak paylaşımlar yapmak hakimlerin işi değil" diye konuştu.

"Millete faydası yoktur, yanlıştır"

Özel, dün akşam Enis Berberoğlu kararından sonra AYM üyesinin ışıklar yanıyor paylaşımı yaptığını vurguladı ve "Hakimler, savcılar kararlarıyla konuşur. Bu tweeti atanın millete bir faydası yoktur, yanlıştır" ifadelerini kullandı.