BIST 1.184
DOLAR 7,93
EURO 9,33
ALTIN 486,17
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

İstanbul Valiliği'nden yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama

İSTANBUL Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Teatra Jiyana Nü” özel tiyatro ekibi tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde sergilenmesi planlanan “Beru: Klakson Borizan Birt” isimli tiyatro oyunu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımızca Kürtçe olduğu için yasaklanmamıştır.' denildi.

Abone ol

İSTANBUL Valiliği, “Beru; Klakson Borizan Birt” isimli tiyatro oyunun, terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye karşı yürüttüğü propagandaları içerdiği gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkçe, Kürtçe veya hangi dilde olursa olsun, terör propagandası yapmak kanunlarımızda yasaktır ve bu tür girişimlere kesinlikle müsaade edilemez.
PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Teatra Jiyana Nü (Yeni Yaşam Tiyatrosu) isimli tiyatro grubunun -sözde- Devlet ve Terör ilişkilerini irdeleyen “Beru; Klakson Borizan Birt” isimli tiyatronun var olan oyununun tüm kurgusu PKK Terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik
güçlerimizin tespiti söz konusudur."

"Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez."

Ayrıca konuyla ilgili olarak soruşturmaların başladığı da belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bir hafta sonra başladı! Koronavirüs ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir
Ali Koç açıkladı! İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi
Zafer Arapkirli'den Fatih Portakal hakkında olay sözler delikanlı gibi söyleseydin ayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' açıklaması istifa etsin siyasete girsin
'Işıklar yanıyor' diyen Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan yeni açıklama
Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Gizlemişler, 30 yeni vaka tespit ettik
ÖNCEKİ HABERLER
TESK Başkanı Palandöken'den çağrı: Sahte içkiye karşı ÖTV düşürülmeli
Pendik'te seyir halindeki otomobilde kanlı hesaplaşma
Sadakatsiz'deki Bahar kimdir Yeliz Kuvancı kaç yaşında dizileri
Ayhan Bilgen'den yeni çıkış: Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı
Son dakika Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
14 Ekim evde bakım maaşı yatan yeni iller 21 il listede
Yorumlar