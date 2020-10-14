TESK Başkanı Palandöken'den çağrı: Sahte içkiye karşı ÖTV düşürülmeli

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sahte alkol can almaya devam ediyor. Kaçağa yönelimi azaltmak için ÖTV’nin düşürülmesi, denetimlerin artması, vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor" çağrısı yaptı.

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Türkiye son birkaç gündür sahte alkolden kaynaklanan ölümleri konuşurken TESK Başkanı önerilerini sıraladı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, sahte ve kaçak içkiden kaynaklanan ölümlerin önüne geçilebilmesi için denetimlerin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Etil alkolün internet üzerinden satışının yasaklanmasının önemli bir adım olduğunu belirten Palandöken, şu değerlendirmeleri yaptı:

Sahte alkolün önüne nasıl geçilir?

Sahte alkol can almaya devam ediyor. Kaçağa yönelimi azaltmak için ÖTV’nin düşürülmesi, denetimlerin artması, vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Etil alkol satışları kontrolde tutulmalı.

Palandöken, bilinen ve güvenilen esnaftan bandrollü ürün alınmasının önemine işaret etti.