Sahte içki nasıl öldürüyor? İçerisine koydukları inanılmaz: Odun, kömür ve dahası...
TÜRKİYE'de günlerdir süren sahte içki kabusuna dair Prof. Dr. Ayşe Nurşen Başaran çarpıcı bilgiler verdi. Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri neler, ölüme kadar giden süreçte vücutta neler meydana geliyor?
Sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümler Türkiye'nin gündeminde oturmaya devam ediyor. 8 ilde onlarca kişi sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Zehirlenmelere düşük maliyeti nedeniyle içki yapımında kullanılan metil alkolün, odun ve kömür gibi maddelerin damıtılmasıyla oluşturulduğu belirtildi.
Türk Toksikoloji Derneği Başkanı ve Hacettepe Universitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Ögretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Nurşen Başaran, NTV'ye konuşarak; insan vücudunun metil alkole, yani metanole çok duyarlı olduğunu belirtti.
90 dakikada tüm vücudu sarıyor: Metil alkolün mide ve bağırsak tarafından hızlı bir şekilde emildiğini söyleyen Başaran, "30 ile 90 dakika arasında maksimum konsantrasyona ulaşılır. Metanol tüm dokulara dağılır" dedi.
Tüm organlara istenmeyen etkileri var
Başaran, ölüme giden süreci ise şöyle anlattı: "Metil alkol vücutta enzimler tarafından toksik olan 'formaldehit' (Kötü kokulu renksiz zehirli bir kimyasal) maddesine dönüşür. Formaldehit son derece toksik (zehir) ve zararlı bir maddedir. Tüm organ ve dokulara istenmeyen etkileri vardır ve göze toksik etkide bulunarak körlüğe neden olabilir."