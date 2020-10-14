Sahte içki nasıl öldürüyor? İçerisine koydukları inanılmaz: Odun, kömür ve dahası...

Tüm organlara istenmeyen etkileri var

Başaran, ölüme giden süreci ise şöyle anlattı: "Metil alkol vücutta enzimler tarafından toksik olan 'formaldehit' (Kötü kokulu renksiz zehirli bir kimyasal) maddesine dönüşür. Formaldehit son derece toksik (zehir) ve zararlı bir maddedir. Tüm organ ve dokulara istenmeyen etkileri vardır ve göze toksik etkide bulunarak körlüğe neden olabilir."