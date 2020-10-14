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Pendik'te seyir halindeki otomobilde kanlı hesaplaşma

Demirören Haber Ajansı

PENDİK'te seyir halindeki otomobilde 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Barış K., sürücü arkadaşı Mesut K.'ya ateş açtı. Sözde arkadaş gözaltına alınırken diğer kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Çamlık Mahallesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mesut K. arkadaşı Barış K.  ile 34 KH 2124 plakalı otomobiliyle yolda giderken, ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki arkadaşın arasında çıkan tartışmada Barış K., Mesut K.'yı silahla vurarak yaraladı.

Mesut K. arkadaşlarını arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen arkadaşları Mesut K. çevredeki yakın özel hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi devam eden Mesut K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Otomobilde 3 boş kovan bulundu

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinde sürücü koltuğunda 3 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. Barış K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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