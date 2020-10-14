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Putin açıkladı! Rusya ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona'yı da tescil etti

RUSYA ikinci koronavirüs aşısını da tescil etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vektör Virüsoloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin geliştirdiği, ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.

Hükümet üyeleriyle yapılan ve Rus televizyonlarından canlı olarak yayınlanan toplantının başında konuşan Putin, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki Vektör Bilim Merkezi'nin Kovid-19'a karşı geliştirdikleri EpiVakKorona aşısını bugün tescil ettirdiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Üçüncü aşı da yolda

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'dan EpiVakKorona aşısının tescili hakkında detaylı açıklama yapmasını isteyen Putin, "Bildiğim kadarıyla, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen üçüncü aşı da yolda" ifadelerini kullandı.

Putin daha önce de ülkesinin onaylanmış ilk Covid-19 aşısı Sputnik V'nin (Gam-KOVİD-Vak) tescil edildiğini duyurmuştu. O aşıyı ilk olan kişilerden birisi de Putin'in kızıydı.

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