Bu meyvenin içi dışı bir! Ardahan'da koronavirüse iyi geldiği söyleniyor

Bozyiğit, "Bu özelliklerinden dolayı da birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. Şeker hastalığı başta olmak üzere, diş eti hastalıkları, karaciğer, sindirimi kolaylaştırma özelliği, öksürük ve bronşit için iyi geliyor. Ticari bir ürün olarak Ardahan'ı hem tanıtan hem de sağlık açısından da tüketilecek bir ürün olan bu ürün de hasat dönemi başladı" diye konuştu.