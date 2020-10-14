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Bakan Albayrak'tan G-20 toplantısının ardından önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G- 20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile görüştü. Albayrak, "Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk" açıklamasında bulundu.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." ifadelerini kullandı.

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