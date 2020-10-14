İtiraf etti! 10 yılda 300'den fazla genç kadına 'zevk için' tecavüz ettim

İRAN’da “genç kızları kandırarak tecavüz ettiği” iddiasıyla gözaltına alınan Keywan İmam Werdi'den korkunç itiraf geldi. Werdi, sorgusunda 10 yıl içerisinde 300 genç kadına tecavüz ettiğini itiraf etti.

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İran'da bir kişi 300 genç kadına zevk için tecavüz ettiğini itiraf etti. Geçen yaz aylarında İran’ın başkenti Tahran’da onlarca genç kadın sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine “tecavüz edildiği” şikayetinde bulunarak, kadınlara karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

Tecavüzcüler arasında kimler kimler yok ki!

Şikayetçi olanların, isimlerini ifşa ettiği “tecavüzcüler” arasında sanatçılar, tanınmış aktivistler ve ünlü kişiler de yer aldı. İsmi geçen kişilerin çoğu kendilerine “iftira atıldığını” savunarak söz konusu suçlamaları reddetti. Ancak açık delil üzerine gözaltına alınan Keywan İmam Werdi’nin durumu diğerlerinkinden farklıydı.

10 yılda 300'den fazla genç kadına tecavüzü itiraf etti

25 Ağustos 2020’de polis tarafından gözaltına alınan Keywan İmam Werdi, dosyasındaki deliller ve hakkındaki şikayetlerin fazlalığı nedeniyle suçunu gizleyemedi. Tahran Polis Müdürü Hüseyin Rahimi, Meclis temsilcilerine sunduğu raporda, Werdi’nin soruşturma esnasında 10 yıl içerisinde 300’den fazla genç kadına tecavüz ettiğini itiraf ettiğini yazdı.

30 kız mahkemede şikayetçi oldu

Raporda, Werdi’nin tecavüz ettiği 30 kızın mahkemeye bizzat giderek seri tecavüzcü hakkında suç duyurusunda bulunurken, bazılarının ise telefon yoluyla şikayetçi oldukları belirtildi.

'Sadistim' dedi 'zevk için yaptığını söyledi

İran medyasına konuşan bir milletvekili ise, Keywan İmam Werdi’nin tecavüzünü belgeleyen 46 görüntünün polisin elinde bulunduğunu, güvenlik yetkililerinin tecavüze maruz kalan diğer kızlara da dava açmaları konusunda teşvik ettiğini söyledi. İtiraflarında “sadist” olduğunu belirten Werdi’nin bu işi sadece “zevk için” yaptığını belirttiği yazıyor.

İçkilerine uyku ilacı katıp tecavüz ettim

Tahran Üniversitesi mezunu Keywan İmam Werdi’nin üniversite çevresinde aktif olduğu, tıpkı klasik filmlerde olduğu gibi farklı yollar deneyerek genç kızları kandırıp evine götürdüğü, içkilerine uyku ilacı katıp tecavüz ettiği belirtiliyor. Medyada genç kızların şimdiye kadar sessiz kalmalarının nedeni İran’daki yasalara, adalet sistemine ve toplumsal geleneklere bağlanıyor.

Yasalarda evli olmadan ilişkiye girmek zina sayılıyor

İran yasalarına göre evli olmadan cinsel ilişkiye girmek zina sayılıyor ancak, bunu ispatlayamayan kişi daha ağır şekilde cezalandırılıyor. Yine, bir kadının yabancı birinin evine girmesi de zina kapsamında sayılıyor.

İdam cezasına çarptırılması bekleniyor

Keywan İmam Werdi hakkındaki davanın yakın zamanda karara bağlanması ve “Filerz Fesatlık” suçu işlemiş olması nedeniyle idam cezasına çarptırılması bekleniyor.