Hatay'daki yangında mağdur olan vatandaşlardan PKK’ya tepki bunlar insan olamaz

HATAY'da 9 Ekim’de çıkan, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde bazı mahallelere de sıçrayan, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan orman yangınında mağdur olan vatandaşlar, yangını çıkardığı öne sürülen terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. Yangında evi yanan Hakan Güllebağatur, “Bunlar insan olamaz” dedi.

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Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim Cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine bağlı bazı mahallelerde konutlara da sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, vatandaşların da desteğiyle cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. 300 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan E.K. ve H.D. tutuklandı.

Terör örgütü PKK’ya bağlı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’nin üstlendiği, yetkililerin de fail olarak terör örgünü işaret ettiği yangında mağdur olan vatandaşlar, devletin ilgisi ve yaklaşımından memnun olduklarını, zararlarının bir an önce giderilmesini beklediklerini söyledi.

Yangında evi yanan Hakan Güllebağatur, yangın sırasında iş yerinde olduğunu kaydetti. Yangını duyar duymaz eve gittiğini ve apartmandakileri tahliye ettiklerini kaydeden Güllebağatur, "Evimde birçok hasar var. Devlet görevlilerinin desteğini görüyoruz zaten, inşallah görmeye de devam edeceğiz. Bakanımız Süleyman Soylu, kaymakamlar geldi. Belediyeden sürekli görevliler geliyor. İlgi ve alakalarını kesmiyorlar sağ olsunlar. Bizim de onlara güvenimiz tam zaten. Gerekenin yapılacağını göreceğiz bu süreçte inşallah” dedi.

"Bunlar insan olamaz"

Evlerinin kullanılamaz halde olduğu için annesinin evinde kaldığını da aktaran Güllebağatur, “Bu yangını çıkaranları Allah'a havale ediyorum. Bunlar insan olamaz, onlara söyleyecek bir söz yok. Ormanı yakıyorsun, bunlar bize sıçrıyor, insanların, hayvanların hayatını tehlikeye sokuyorsun. Bunlara diyecek söz yok. Ayrıca devletimiz bunlarla alakalı gerekeni yapacaktır, en ağır cezayı vereceklerdir” diye konuştu.

Güllebağatur, yanan ağaçlar yerine ağaçlandırılacak bölgeye, yangında çabuk tutuşmayan ağaçların dikilmesi önerisinde bulundu.

Aynı bölgede dairesi yanan Ahmet Kaya da yardım beklediklerini belirterek kendisinin evde, çocuklarının da akrabalarında kaldığını söyledi.