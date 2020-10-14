CHP'den olağanüstü 'Berberoğlu' toplantısı! Kılıçdaroğlu: Biz haklıyız, bekleyeceğiz

CHP, 'Enis Berberoğlu' kararıyla iligili olağanüstü toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sabırlı ve sağduyulu davranacağız. Biz haklıyız, bekleyeceğiz." düşüncesini dile getirdi.

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CHP, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı olağanüstü kapalı grup toplantısında değerlendirdi.

Toplanıda milletvekillerine seslenen Kılıçdaroğlu, Berberoğlu süreciyle ilgili olarak, "Biz haklıyız. Sabırlı ve sağduyulu davranacağız. Bekleyeceğiz" diye konuştu.

Ne olmuştu?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, Berberoğlu’na verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasında direndi.