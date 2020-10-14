FETÖ'nün mali işler sorumlusu Edirne'de yakalandı

BURSA'da polis ve MİT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde mali konularda üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen A.G., yurt dışına kaçarken Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalandı.

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Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ile MİT Bursa Daire Başkanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen ve örgüt adına himmet, kurban ve bağış adı altında toplanan paraları örgüte aktardığı, örgüt içerisinde mali konularda üst düzey sorumlu olduğu öğrenilen A.G.’nin yurt dışına kaçacağı yönünde ihbar aldı.

TEM ve MİT ekipleri, şüpheli A.G.’yi teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.G’nin Edirne’de olduğunu ve yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirleyen ekipler A.G.’nin Keşan’da kaldığı adrese baskın düzenledi.



Yapılan baskında A.G. ve yurt dışına kaçmasına yardım eden T.A. gözaltına alındı. Aynı saatlerde A.G.’nin 11'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında arama kararı çıkarıldığı eşi P.Ö.G. de Nilüfer ilçesindeki evinde yakalanarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınanlardan T.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, FETÖ/PDY üyesi A.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.G.’nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.