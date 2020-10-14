Ankara'da sıcak dakikalar! Hastalar peş peşe götürüldü
Ankara'da Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda yaşanan arıza üzerine yoğun bakımdaki 12 hasta diğer hastanelere nakledildi.Abone ol
Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda arıza yaşandı. Ankara Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından önlem alındı. Arıza nedeniyle tedbir olarak yoğun bakım ünitesindeki 12 hasta ambulanslarla Ankara'daki diğer hastanelere sevk edildi.
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