BIST 1.187
DOLAR 7,91
EURO 9,31
ALTIN 486,49
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Ankara'da sıcak dakikalar! Hastalar peş peşe götürüldü

İhlas Haber Ajansı

Ankara'da Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda yaşanan arıza üzerine yoğun bakımdaki 12 hasta diğer hastanelere nakledildi.

Abone ol

Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda arıza yaşandı. Ankara Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından önlem alındı. Arıza nedeniyle tedbir olarak yoğun bakım ünitesindeki 12 hasta ambulanslarla Ankara'daki diğer hastanelere sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ordu'da denizin altında bulundu! Görenler hayret etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
RTÜK'ten Devlet Bahçeli’ye yapılan hakarete ceza
Putin açıkladı! Rusya ikinci koronavirüs aşısı EpiVakKorona'yı da tescil etti
İtiraf etti! 10 yılda 300'den fazla genç kadına 'zevk için' tecavüz ettim
Bir hafta sonra başladı! Koronavirüs ani ve kalıcı işitme kaybına yol açabilir
Ali Koç açıkladı! İşte Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi
Zafer Arapkirli'den Fatih Portakal hakkında olay sözler delikanlı gibi söyleseydin ayıp
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün mali işler sorumlusu Edirne'de yakalandı
Bugün kılınacak namaz kaçta kılınır Safer ayı namazına nasıl niyet edilir
CHP'den olağanüstü 'Berberoğlu' toplantısı! Kılıçdaroğlu: Biz haklıyız, bekleyeceğiz
Tekirdağ'da internetten aldığı telefonun kutusu boş çıktı
Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Bir anda alevler çatıyı sardı
Melis Sezen kimdir yaşı kaç Melis Sezen dizileri hangisi?
Yorumlar