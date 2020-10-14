Ordu'da denizin altında bulundu! Görenler hayret etti

“Yapılan araştırma, Karadeniz Bölgesi’nde ilk resmi araştırmadır” diyen Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, “Geçen yıl keşfetmiş olduğumuz kalıntılarla ilgili resmi yazıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze bildirdik. Kalıntıların araştırılmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı da Türkiye’de tek olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nden sualtı arkeoloğu gönderdi. Kalıntıyı denizden inceleyerek araştırma yapıyor. İnceleme sonrası alınan numunelerle birlikte çekilen fotoğraf ve videoların ardından bir rapor hazırlanacak. Bu Ünye ve bölgemiz için önemli bir gelişme. Şuan yapılan araştırma Karadeniz Bölgesi’nde resmi olarak ilk araştırmadır. Sualtı arkeologları tarafından böyle bir çalışmanın Ünye’de yapılıyor olması sevindiricidir. Ünye turizminin korunması ve geliştirilmesi adına çok ciddi bir çalışmadır” dedi.