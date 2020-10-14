FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme! 224 sanık hakkında verilen karara onama

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerine ilişkin 224 sanık hakkında verilen karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından onandı.

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Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 18 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet, sanıklardan 128'ine 1'er kez ve 141'er kez arasında ağırlaştırılmış müebbet, 23'üne müebbet, 3 sanığa 20 yıl, 24 sanığa da 15 yıla kadar değişen hapis cezası vermişti. Mahkeme, Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 firari sanığın dosyasını ayırmış, 33 sanığa ise beraat vermişti.

224 sanıklı "çatı davası" istinaftan geçti

FETÖ darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahında yaşanan olaylara ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanıklı "çatı davası" istinaftan geçti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Haziran 2019'da karara bağlanarak eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 17 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlandı.

"Deliller hukuken geçerli ve elverişli"

Kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı belirtildi. Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu bildirildi.

"Mahkumiyet kararları yerinde"

Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerinin yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi. Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı kaydedilen kararda, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, kararla birlikte tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmetti. Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.