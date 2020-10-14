BIST 1.177
DOLAR 7,94
EURO 9,32
ALTIN 484,13
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Abone ol

Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 992 test yapıldı, 1632 kişide Covid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 62 hasta vefat etti, 1314 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye yükseldi.

Bugün saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İlgili Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (13 Ekim Salı)
SON DAKİKA HABERLERİ
'Işıklar yanıyor' paylaşımı! Anayasa Mahkemesi'nden sürpriz toplantı kararı
Abdulkadir Selvi, Meclis'in nabzını tuttu! Erken seçim havası yok
Florya'daki tokat krizinde yeni gelişme! Tokat var, görüntü var ama yayın yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Aşiretleşmeyelim
Ömer Çelik'ten AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepki
Ataşehir'de 22 yaşındaki gencin cesedi çocuk parkında salıncak demirine asılı halde bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce de polemiğe katıldı! Işıklar yansa ne olur...
BİLSEM sonuçları açıklandı mı 2020 saat kaçta açıklanacak?
Samsun'da uzaktan eğitimle öğrenci evleri boşaldı kiralar düştü
Kısa çalışma ödeneğinde bir milyon kişi kaldı! Ücretsiz izne çıkarılan kişi sayısı ise...
İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha! Kentte ölenlerin sayısı 19'a çıktı
Ferdi Tayfur'un kızının evli sevgilisi kimdir Tolga Bayar ne iş yapıyor?
Yorumlar