Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.Abone ol
Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 992 test yapıldı, 1632 kişide Covid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 62 hasta vefat etti, 1314 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye yükseldi.
Bugün saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.