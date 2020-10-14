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Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor hangi ilde?

BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi ilk bölümden büyük beğeni topladı. Diziyi izleyen birçok seyirci Sadakatsiz dizisi oyuncularını merak etti. Peki Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor, çekimler hangi ilde?

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Kanal D ekranlarında çarşamba günü yayınlanan dizi Sadakatsiz ilk bölümüile büyük ses getirdi. BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor. Diziyi takip eden birçok seyirci ise dizi nerede çekiliyor merak ediyor. 

Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?
Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin çekim yeri olarak Tekirdağ seçildi. Tekirdağ Süleymanpaşa Barlar sokağında ilk bölüm çekimleri yapılan dizinin ilerleyen bölümlerde Hükümet Caddesinde çekimleri yapılacak olan Sadakatsiz dizisi Tekirdağ ilimizde çekiliyor.

Sadakatsiz hangi diziden uyarlama?
Uzun bir aradan sonra ekrana dönen güzel oyuncu Cansu Dere ile usta oyuncu Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlamadır.

Doctor Foster ( Sadakatsiz) dizisinin orijinal konusu nedir?
9 Eylül 2015 tarihinde başlayıp 7 Ekim 2020 tarihinde 1. sezon 5 bölüm olarak ilk sezonunu tamamlayan BBC one dizisi Doctor Foster Türkiye uyarlaması Sadakatsiz dizisinin konusu tek cümle ile aldatılan kadının psikolojisi ve zaman içinde yaşamış olduğu değişimleri ele almaktadır.

Sadakatsiz dizisinin orijinal yayınında Doctor Foster Doktor Gemma Foster’ın (suranne jones) ile kocası simon’ın (bertie carvel)  Türkiye uyarlamasında Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere canlandırmış olduğu Asya Arslan ve kocası Volkan Arslan rolünü ise Caner Cindoruk oynamaktadır.

Dizinin orijinalinde kocasının atkısında bulduğu sarı kadın saç telinden sonra şüphelelerin artmasıyla başlayan dizinin ilk bölümünde çok güzel bir kurgu görülüyor. Doctor Foster (Sadakatsiz) dizisinde Önce ufak tefek şüpheler ve bu şüphelerinden ardından yanıldığını hissederek kendini suçlama ve ardından aldatıldığının kesinleşmesiyle kocasının aldattığını düşündüğü kadın adaylar.

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