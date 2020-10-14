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Antalya'da bıçakla 6 kişinin kanını akıttı biri öldü: Önüme gelene salladım...'

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan tartışma ölümle bitti. Olayda Azmi A. (26), cebinden çıkardığı bıçakla dehşet saçtı. Katil zanlısı ifadesinde olayı kan donduran ifadelerle anlattı.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi, Eski Lara Yolu'nda meydana geldi. A.A.'nın kullandığı 07 AHN 385 plakalı otomobil, 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından çıkan kavgada darbedildiği belirtilen A.A., yanındaki bıçakla Oğuzhan İzmirlioğlu, Burak Bekmez, Ozan Akın, Utku Özoğlu ve Mehmet Yiğit Karayiğit'i yaraladı. Olayda A.A.'nın ağabeyi Nazım A. da yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İzmirlioğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"Fark etmeden kardeşimi de bıçaklamışım"

Olay sonrası soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.A., "Kardeşimle birlikte gidiyorduk. Park halindeki araca çarptık. Esnaf olduğumuzu söyledik, 'kendi aramızda halledelim' dedik, ancak bize saldırdılar. Dayak yiyince kendimi korumak için bıçağımı çıkartıp, önüme gelene salladım. Fark etmeden kardeşimi de bıçaklamışım" dediği öğrenildi.

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