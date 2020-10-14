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Sahte içki kabusu sürüyor! İstanbul'da ölenlerin sayısı 9'a çıktı

Geçen cuma günü Kırıkkale'de başlayan sahte içki ölümleri önce İzmir'e ardından birçok ile sıçradı. İstanbul'da da sahte içki zehirlenmeleri nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

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İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Toplam zehirlenen sayısı ise 49 kişi olarak tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tespit edilen 52 şüpheliden 50'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 33 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

6 kişi tutuklandı

6 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte içki yüzünden hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

Kırıkkale: Yılmaz Mayalı, Cemal Doğan (55), Ünal Gündoğdu, İlyas Yalım, Hacı Vatansever, Ali Başpınar, Mustafa Özyurt

İzmir: Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Mehmet Celalettin Sezer (68), Ali İhsan Çakmak (70), Hakan Ulukaya (46), Mehmet Görgülüer, Engin Dokuyucu, Nihat Karaoğlan, İlhami Kalfa, Hüseyin Yılmaz, Orhan Korkmaz (72)

Mersin: M.B., H.S., İ.U., S.A., E.D

İstanbul: Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36), 6 kişinin kimlikleri açıklanmadı

Muğla: İbrahim Yanık (74), Semran Başkurt (64)

Aydın: Orhan Öztürk (57), A.Y (54)

Trabzon: M.B. (56)

Zonguldak: Harun İnanç (54)

Sahte alkolden ölümler artınca operasyonlar hız kazandı. Konya, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin’de düzenlenen operasyonlarda litrelerce etil alkol, tonlarca kaçak ve sahte içki, çok sayıda rakı-viski-votka kitleri ele geçirildi.

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