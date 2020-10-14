36 kilometre uzunluğunda Salda Gölü'nün etrafına yapılacak Burdur Valisi açıkladı
Salda Gölü'nün 'Beyaz Adaları'nda 15 Ekim'den itibaren yapılacak çalışmalar hakkında Burdur Valisi Ali Arslantaş bilgi verdi. Arslantaş, Salda Gölü'nün etrafına 36 kilometrelik bisiklet yolu yapılacağını ifade etti.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ünlü, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne ilişkin yönelik yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Salda Gölü hakkında alınan kararın yerinde ve doğru olduğunu belirten Vali Arslantaş, Beyaz Adaları görebilecek 3 ayrı noktada seyir terası yapılacağını da ifadelerine ekledi.
Dün Salda Gölü'nde bazı çalışmalara start verilmişti. Beyaz Adalar kısmına girişte bulunan jandarma kontrol noktasından Doğanbaba Plajı istikametine 1,5 kilometrelik sahil bandında ahşap bariyerlerin yerleştirilmesine yönelik çalışmalara başlamıştı. Bugün de Vali Ali Arslantaş, yapılacak bazı çalışmalara dair bilgi verdi.
Vali Ali Arslantaş, Salda Gölü'ndeki güncel stromatolit oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönüyle ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olmasının Salda Gölü'nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kıldığını vurguladı.
Önlemlere rağmen zarar verildi: Vali Ali Arslantaş, "Güncel stromatolit oluşumlarının bulunduğu Beyaz Adalar bölgesinde sıkı koruma önlemlerine rağmen neredeyse ziyaretçilerin tamamının henüz balçık haldeyken ya da henüz olgunlaşmamış oluşumlara fiziki olarak zarar verdikleri ve çiğnedikleri izlenmiştir.