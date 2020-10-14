36 kilometre uzunluğunda Salda Gölü'nün etrafına yapılacak Burdur Valisi açıkladı

Önlemlere rağmen zarar verildi: Vali Ali Arslantaş, "Güncel stromatolit oluşumlarının bulunduğu Beyaz Adalar bölgesinde sıkı koruma önlemlerine rağmen neredeyse ziyaretçilerin tamamının henüz balçık haldeyken ya da henüz olgunlaşmamış oluşumlara fiziki olarak zarar verdikleri ve çiğnedikleri izlenmiştir.