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Muharrem İnce partisiyle ipleri koparıyor: CHP yönetimine de güvenmiyorum

CHP'li Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Iğdır’da yaptığı konuşmada, "CHP yönetimine de güvenmiyorum" diye konuştu.

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Iğdır Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Muharrem İnce, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Nahcivan’a geçmek istediğini fakat yetkililerin can güvenliği sebebiyle izin vermediklerini belirten İnce, şunları kaydetti:

"CHP yönetimine de güvenmiyorum"

Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. Hastalıkta var tabi. Bir şehre habersizce geliyor caddeleri dolaşıyor ve vatandaş ne diyor onları dinliyoruz. Bunu bilerek yapıyorum. 

Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler.

Muharrem İnce daha sonra otobüsü ile Ardahan’a gitmek için yola çıktı.

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