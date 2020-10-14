Seda Sayan Kadir Şeker için paylaştı Deniz Seki Deniz Akkaya da hak verdi

Kadir Şeker’in 12 yıl 6 ay hapis cezası almasına tepki gösteren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Kadir Şeker’in mahkeme salonundan çıkarken çekilen fotoğrafını paylaşan başarılı sanatçı, şunları yazdı: