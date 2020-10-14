Seda Sayan Kadir Şeker için paylaştı Deniz Seki Deniz Akkaya da hak verdi
Üniversite öğrencisi Kadir Şeker’in cezası kesinleşti. Seda Sayan, bu habere tepkisini sosyal medya hesabı Instagram'dan verdi.
Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Kadir Şeker’in cezası kesinleşti.
Toplumsal konulara karşı sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı tercih eden Seda Sayan Kadir Şeker olayına da kayıtsız kalamadı.
Kadına yönelik şiddeti önlemek isterken kasten adam öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan Kadir Şeker’e destek olan isim Seda Sayan oldu. Cezaya tepki gösteren ünlü sanatçı sosyal medya hesabından üniversite öğrencisi gence seslendi.
Kadir Şeker’in 12 yıl 6 ay hapis cezası almasına tepki gösteren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Kadir Şeker’in mahkeme salonundan çıkarken çekilen fotoğrafını paylaşan başarılı sanatçı, şunları yazdı: