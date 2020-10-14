Bakmaya gidince ikinci saldırıya yakalandılar Azerbaycan'da 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

AZERBAYCAN'daki bir köy okulu Ermenistan tarafından hedef alındı. Haberi alanlar okula bakmak için gittikleri sırada ikinci saldırıya yakalandı. Gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

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Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine yönelik Ermenistan’ın saldırısı devam ediyor. Terter kenti Düğerli köyüne yönelik sabah erken saatlerde yapılan atışlarla tek katlı bir okul ve okulun yanında park halinde bulunan bir otomobil kullanılmaz hale geldi. Okulun tavanı atılan bombalar nedeniyle çökerken, şarapnel parçalarının duvarları delik deşik ettiği görüldü.

Okulun hedef alındığını duyan Terterli bir grup okula bakmaya gittiklerinde Ermenilerin ikinci saldırısına maruz kaldı. Saldırıda şarapnel parçalarının isabet etmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı.

Bombalanan okulu görüntülemek için giden Azerbaycan televizyon kanalı AZTV çalışanları da büyük tehlike atlattı. Muhabir Elnur Tofig, okulu görüntülemek için gittiğinde atılan bir bombayla okulun tavanının bir kısmının üzerlerine düştüğünü söyledi.

Vatandaş bacağından ve kolundan ağır yaralandı

Bir vatandaşın bacağından ve kolundan ağır şekilde yaralandığını gördüklerini de anlatan Tofig, “Şoförümüz yüzünden ve karnından yaralandı. Tedavisini yaptırdık ama bir yaralı vardı, ağırdı durumu. Onu da alıp aracımızla getirdik, hastaneye yetiştirdik” dedi.