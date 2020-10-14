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Emine Erdoğan 'Her ev bir okul olsun' kampanyasına 100 bilgisayar bağışladı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılayın "Her ev bir okul olsun" kampanyasına 100 dizüstü bilgisayar bağışladı.

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Emine Erdoğan, sosyal medyadan, Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin "#SensizOlmaz" etiketiyle paylaşım yaparak destek çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan'ın destek çağrısının ardından Türk Kızılay sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Değerli Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 'Her ev bir okul olsun' kampanyamıza verdiği 100 dizüstü bilgisayar desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.

Emine Erdoğan, destek çağrısında, Türk Kızılayın sosyal medya hesaplarında yer alan videoyu da paylaşarak, "Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılayın 'her ev bir okul olsun' kampanyasına destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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