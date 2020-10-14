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Antalya'da 'ne işin var burada' deyip sıktı! Cani kocanın cezası belli oldu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da eşini pompalı tüfekle vurarak bacağının kesilmesine neden olan koca, 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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Kepez ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi aşçı Arzu Y., 11 yıl önce ailesinin tavsiyesiyle boya ustası H.Y. ile evlendi. 5 yıl önce ikili arasında tartışmalar başladı. Eşinin, ‘il dışına işe gidiyorum’ diyerek kendisini aldattığını ve uyuşturucu madde de kullandığını iddia eden Arzu Y., 3 yıl önce boşanmaya karar verdi.

3 duruşma görülmesine rağmen Arzu Y., eşinin duruşmalara gelmemesi ve boşanmak istememesi nedeniyle boşanamadı. Bu süreçte iddiaya göre eşinin baskı ve şiddetine maruz kalan genç kadın, çocuklarının psikolojisinin bozulması nedeniyle 2019 yılının Kasım ayında eşinin yaşadığı müstakil eve gitti.

'Ne işin var burada'

Kapıyı açan H.Y., "Ne işin var burada" diyerek Arzu Y.’nin bacağına pompalı tüfekle ateş etti. İddiaya göre silahın tutukluk yapması nedeniyle H.Y., ikinci mermiyi sıkamadı. İçeri gidip tutukluğu gideren H.Y., tekrar geri gelip kadının üzerine bir el daha ateş etti. 15 gün hastanede tedavisine devam edilen Arzu Y'nin sağ bacağının diz altı kesildi. H.Y. ise polis merkezine gidip teslim oldu, ardından tutuklandı.

Tahrik altında gerçekleştirildiği kararı verildi

Davanın 7’nci duruşması, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık H.Y. SEGBİS ile katılırken, Arzu Y. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Son sözünde çok pişman olduğunu ve çocuklarının hayatının mahvolduğunu söyleyen H.Y., ilk olarak 'kasten öldürmeye teşebbüs suçu'ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 18 yıla indiren mahkeme, olayın tahrik altında gerçekleştiğine kanaat getirerek sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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