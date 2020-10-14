İngiltere koronavirüse karşı geniş kapsamlı D vitamini testlerine başlıyor

Güneş ışığından elde edilen D vitaminin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkisi, bilim dünyasında tartışılan önemli konulardan birini oluşturuyor. Bir milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan pandemiye karşı aşı bulunana kadar herhangi etkili tedavi bulunması acil önem taşıyor. Bu kapsamda; İngiltere, dünyadaki en geniş kapsamlı D vitamini deneylerinden birini başlatacağını açıkladı.

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İngiltere’nin Quenn Mary Londra Üniversitesi, dünyada gerçekleştirilen en geniş kapsamlı D vitamini testlerinden birine başlayacağını açıkladı.

'CORONAVIT' adlı çalışmanın altı ay boyunca süreceği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile diğer akut solunum yolu enfeksiyonlarının riskini azaltıp azalmayacağını görmek için çeşitli yaş ve etnik gruplardan 5 bin kişinin üzerinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Koronavirüse karşı etkili bir aşı geliştirilinceye kadar insanların solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklığını artırma stratejilerine acilen ihtiyaç duyuluyor. Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitaminin koronavirüsten korunmada önemli bir rol oynayıp oynamayacağı konusunda son zamanlarda bilim dünyasında büyük bir tartışma yürütülüyor ancak bilimsel kanıtlar hala yetersiz.

D vitamini eksikliği olan kişiler virüse daha duyarlı Baş araştırmacı Profesör Adrian Martineau, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "D vitamininin solunum yolu enfeksiyonları riskini azaltabileceğine dair artan kanıtlar var. Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, daha düşük D vitamini seviyelerine sahip kişilerin coronavirüse daha duyarlı olabileceğini öne sürüyor. Kuzey Yarım Küre’de yaşayan birçok insan, özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının en yaygın olduğu kış ve ilkbaharda, düşük D vitamini seviyelerine sahiptir. D vitamini eksikliği; yaşlılarda, aşırı kilolu kişilerde ve Kovid-19’a karşı riskli olan tüm gruplarda daha sık görülüyor" ifadelerini kullandı.

Küresel sağlık sorunu

Öte yandan; dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın D vitamini eksikliği yaşadığı düşünülüyor. Uzmanlar, karantina uygulamaları güneş ışığı alımının azalmasıyla sayının artabileceğinden endişe ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından D vitamini eksikliği ve yetersizliği küresel bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor.