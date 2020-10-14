Sadakatsiz Selçuk kimdir gerçek adı ne Emir Tarık Tekin yaşı kaç?

BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi ilk bölümden büyük beğeni topladı. Diziyi izleyen birçok seyirci Sadakatsiz dizisi oyuncularını merak etti. Peki Sadakatsiz'de Selçuk rolünü oynayan kim, Emir Tarık Tekin kaç yaşında instagram hesabı...

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Kanal D ekranlarında çarşamba günü yayınlanan dizi Sadakatsiz ilk bölümü ile büyük ses getirdi. BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan dizinin oyuncu kadrosu da yakından takip ediliyor. Özellikle dizide Selçuk rolündeki oyuncu Emir Tarık Tekin merak ediliyor. Peki Sadakatsiz Selçuk kimdir, Emir Tarık Tekin kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?

Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin çekim yeri olarak Tekirdağ seçildi. Tekirdağ Süleymanpaşa Barlar sokağında ilk bölüm çekimleri yapılan dizinin ilerleyen bölümlerde Hükümet Caddesinde çekimleri yapılacak olan Sadakatsiz dizisi Tekirdağ ilimizde çekiliyor.

Sadakatsiz hangi diziden uyarlama?

Uzun bir aradan sonra ekrana dönen güzel oyuncu Cansu Dere ile usta oyuncu Caner Cindoruk’un yer aldığı Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlamadır.

Doctor Foster ( Sadakatsiz) dizisinin orijinal konusu nedir?

9 Eylül 2015 tarihinde başlayıp 7 Ekim 2020 tarihinde 1. sezon 5 bölüm olarak ilk sezonunu tamamlayan BBC one dizisi Doctor Foster Türkiye uyarlaması Sadakatsiz dizisinin konusu tek cümle ile aldatılan kadının psikolojisi ve zaman içinde yaşamış olduğu değişimleri ele almaktadır.

Sadakatsiz dizisinin orijinal yayınında Doctor Foster Doktor Gemma Foster’ın (suranne jones) ile kocası simon’ın (bertie carvel) Türkiye uyarlamasında Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere canlandırmış olduğu Asya Arslan ve kocası Volkan Arslan rolünü ise Caner Cindoruk oynamaktadır.

Dizinin orijinalinde kocasının atkısında bulduğu sarı kadın saç telinden sonra şüphelelerin artmasıyla başlayan dizinin ilk bölümünde çok güzel bir kurgu görülüyor. Doctor Foster (Sadakatsiz) dizisinde Önce ufak tefek şüpheler ve bu şüphelerinden ardından yanıldığını hissederek kendini suçlama ve ardından aldatıldığının kesinleşmesiyle kocasının aldattığını düşündüğü kadın adaylar.

Selçuk Dağcı

Yirmili yaşlarının ortasında. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Annesi onu tek başına dünyaya getirmiş ama aslında istenmeyen bir bebekmiş. Annesinin alkol problemi var. Devamlı olarak sarhoş bir anneyle yaşamak, mahalle tarafından dışlanmak, onun içine kapanmasına ve sosyal ilişkilerde başarısız olmasına sebep olmuş. Selçuk’un müzik yeteneği var fakat bu hayalini henüz küçükken kendi içine gömmüş. Dışarıdan ne kadar güçlü görünse de çok büyük bir özgüven sorununa sahip ve değersizlik kompleksi var. Öfkesini kontrol edemiyor. Nil’e çok aşık fakat bu aşk saplantı boyutunda ve sağlıksız.