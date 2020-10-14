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İstanbul'da sahte içki ölümlerinde sayı 10’a yükseldi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken; 9 kişinin ise çeşitli hastanelerde HTV kaydıyla tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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İSTANBUL'da sahte içki nedeniyle toplam 49 kişi zehirlendi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a yükseldi. Polis ekipleri sahte içkiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan; Sevim Ş.’nin ölümüyle ilgili Ercan P., Salih Ö. ve İbrahim B. isimli şahıslar; Hakkı Oğuzhan Ş.’nin ölmesi ve 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili Anıl Orkun İ., Güngör G. isimli şüpheliler ve Halit Y.’nin ölümü ve 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili de Adnan P. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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