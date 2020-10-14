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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den çarpıcı mesaj: Bizi kimse durduramaz.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu vardır. Bizi kimse durduramaz. Doğru bir yoldayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu vardır. Bizi kimse durduramaz. Doğru bir yoldayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz" diyen Aliyev, şunları ifade etti:

"Savaş bittiğinde sadece bölge değil dünya değişecek. Herkes gücümüzü gördü. Bölgede stratejik bir manzara, yeni bir stratejik vizyon şekillendirmeliyiz. Savaştan sonra Azerbaycan ve bu bölge için yeni bir dönem başlayacak."

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