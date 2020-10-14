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Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis skandal sorulunca çıldırdı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafına yatırım karşılığında 'suç örgütü' bağlantılı kişilere vatandaşlık verilmesinde Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis ve avukat Andreas Pittacis'in aracı olduklarının Al Jazeera televizyonunda yayınlanan görüntülerle ortaya çıkmasının ardından Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, bu konuyla ilgili soru soran gazetecilere tepki göstererek, "Eğer biri bana Al Jazeera'dan bahsederse cehenneme gider" dedi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde suç örgütü bağlantılı kişilere vatandaşlık verilmesi skandalının ardından bir grup Rum, meclis binası önüne giderek eylem yaptı.

Başsavcı Yorgos Savvidis de eylemle ilgili yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan olguların vatandaşlarda öfke, kızgınlık ve endişeye neden olduğunu söyledi. Olayın derinlemesine ve ayrıntılı şekilde araştırılması talimatını verdiğini ifade eden Savvidis, Hukuk Dairesini olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.

Rum medyası ise olaylar için, "Halkın öfkesi, halk temizlik istiyor" manşetlerini attı.

Rum Yönetimi lideri çıldırdı

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ise gazetecilerin olaylar ve vatandaşlık skandalı ile ilgili sorularına tepki gösterdi. Anastasiadis, sorular üzerine, "Eğer biri bana Al Jazeera'dan bahsederse cehenneme gider" cevabını verdi.

Rum muhalefet lideri Nikos Papadopulos, Anastasiadis’in tavrını 'gücün küstahlığı' diyerek eleştirdi.

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