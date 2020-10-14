Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (14 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9014'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 340.450'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti.

İyleşen hasta sayısı 298 bin 368'e yükseldi

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1396 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 298 bin 368'e yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670, ağır hasta sayısı 1418, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;