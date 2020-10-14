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112'den yardım isteyen genç kadın öldürüldü

Düzce'de meydana gelen olayda, Mahide Güneş Ünal'ı tabancayla vurarak öldüren Kemal Anıl Şenol, başına dayadığı aynı silahı ateşleyerek intihar etti.

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Düzce'de, saat 19.30 sıralarında Çamlıevler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Kemal Anıl Şenol, iddiaya göre kendisinin kaldığı evde 25 yaşındaki Mahide Güneş Ünal'ı tabancayla vurarak öldürdü. Kemal Anıl Şenol, daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kemal Anıl Şenol'u Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kemal Anıl Şenol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evde kapalı tutulmuş ve 112'yi arayarak kurtarılmayı beklemiş
İddiaya göre, Mahide Güneş Ünal'ın olaydan kısa bir süre önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bir evde kapalı tutulduğunu ve kurtarılmasını istedi. İhbar üzerine olay yerine polislerin hareket ettiği ancak bu sırada Mahide Güneş Ünal'ın öldürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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