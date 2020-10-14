Türkiye Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan'ı konuk etti. Ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sergej Milinkovic-Savic ve Aleksandar Mitrovic'in (pen) attığı gollerle 2-0 öne geçen Sırbistan'a Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan ile karşılık verdik. Bu sonuçla 3 puana yükselen A Milli Takım grupta 3. sırada yer alırken; 2 puanlı Sırbistan son sırada kaldı.

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 3 puanla 3. sırada yer aldı. Sırbistan karşısında ikinci yarıda 2-0 geriye düşen milli takıma, beraberliği getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan attı.

Burak Yılmaz, kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Burak, milli takımın gelecek ay Kadıköy'de Rusya ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı ve üçüncü beraberliğini aldı. Sırbistan ise 2 puanla son sırada kaldı. Grubun diğer maçında ise Rusya ile Macaristan 0-0 berabere kaldı.

Milli takım, gruptaki beşinci maçını 15 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda Rusya ile oynayacak.

Maçtan önemli dakikalar

2. dakikada milli takımın sol kanattan kullandığı kornerde Cengiz, Hakan'a pasını attı. Hakan sol çaprazdan kaleyi gördüğü pozisyonda çok sert vurdu. Kaleci Dmitrovic'ten dönen topu, savunma uzaklaştırdı.

21. dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ristic'in ceza sahasına yaptığı ortada Milinkovic topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

Sırbistan, Milinkovic-Savic'in attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/t6Bp3kTCOS — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

47. dakikada Kolarov'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Milenkovic'in kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.

48. dakikada konuk takımda Milinkovic ceza sahasında Okay Yokuşlu ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca Bulgar hakem Georgi Kabakov penaltı kararı verdi. 49. dakikada penaltıyı kullanan Aleksandar Mitrovic, meşin yuvarlak ile kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-2

Sırbistan, Aleksandar Mitrovic'in penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçti. pic.twitter.com/pkzEWiUC31 — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

57. dakikada milliler farkı 1'e indirdi. Sırbistan yarı alanının ortalarında Zeki Çelik'ten topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza alanı ön çizgisi üzerindeki Kenan Karaman ile duvar pası yaptı. Ceza sahasına giren ve kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kalan Hakan'ın hafif sağ çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

🇹🇷⚽ GOOOOLL! Harika paslaşmalar ve gol Hakan Çalhanoğlu'dan... pic.twitter.com/uQCtStihe9 — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

65. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksandar Mitrovic, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunmadaki Mahmut Tekdemir tehlikeyi uzaklaştırdı.

65. dakikada Aleksandar Mitrovic'in şutunu Mert Günok kurtardı. pic.twitter.com/C5x8FCpa4n — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

70. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Dmitrovic, yakın direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

Cengiz Ünder'in sert şutunu kaleci Dmitrovic kurtardı. pic.twitter.com/Hk9kQut3DI — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

76. dakikada Türkiye, beraberliği sağladı. Ceza sahasına gelen ortada Sırbistan savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası ön çizgisi gerisindeki Hakan Çalhanoğlu, kendisine gelen topa bekletmededen kaleye göndermek istedi. Ancak yerden seken meşin yuvarlak altı pas üzerindeki Ozan Tufan'a pas oldu. Ozan, bekletmeden yaptığı plaseyle topu ağlarla buluşturdu: 2-2

81. dakikada Lazovic'in sağdan ortasında arka direkte yükselen Vlahovic'in kafayla vurduğu topu savunmadaki Merih Demiral çizgiden çıkararak mutlak bir golü engelledi.

Merih Demiral topu çizgiden muhteşem çıkardı.💪 pic.twitter.com/X8RYHKGlpK — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

86. dakikada Milinkovic'in şutunda kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak çıkardı.

90+1. dakikada Kolarov'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

Türkiye: 2 - 2 :Sırbistan

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 27 Umut Meraş), Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir (Dk. 76 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk. 86 Abdülkadir Ömür), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, Stefan Mitrovic (Dk. 75 Gudelj), Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic (Dk. 46 Mladenovic), Djuricic (Dk. 75 Vlahovic), A. Mitrovic

Goller: Dk. 21 Milinkovic, Dk. 49 Aleksandar Mitrovic (Penaltıdan) (Sırbistan), Dk. 57 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Ozan Tufan (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Burak Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 16 Stefan Mitrovic, Dk. 77 Kolarov, Dk. 81 Aleksandar Mitrovic (Sırbistan), Dk. 29 Okay Yokuşlu (Türkiye)