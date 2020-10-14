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Miçotakis'ten Türkiye'ye bir küstah tehdit daha

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam etmesi halinde Avrupa Birliği'nin elindeki tüm imkanları lehlerine kullanma sözü verdiğini ifade etti.

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Atina'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı makamında kabul eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in gündeminde yine Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmaları vardı. 

Kısa süre önce yapılan Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye AB ile ilişkileri yeniden başlatma ya da agresif tutumun sürdürülmesi halinde sonuçlarına katlanma arasında tercih yapma mesajı verildiğini iddia eden Miçotakis, "Görünene göre, maalesef Türkiye ikinci yol tercih etti. Avrupa Konseyi çıkarımlarının 21. maddesine göre Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ederek tek taraflı eylemlere ve provokasyonlara devam etmesi halinde, AB olarak elimizdeki tüm araçları ve seçenekleri kullanacağımız net şekilde anlaşılıyor. Gelişmeleri dikkatlice takip edeceğiz ve en geç aralık ayında kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı. 

Son günlerde yaşananlara bakıldığında Maas'la zor koşullarda bir araya geldiğini söyleyen Miçotakis, özellikle Avrupa Konseyi'nin çıkarımları ışığında hiç kimsenin son yaşananlardan memnun olamayacağını düşündüğünü belirtti. 

Miçotakis, sonrasında Türkiye'yi tehdit de içeren şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Brüksel'de mutabık kalınan hususların tamamen anlaşılır olduğunun herkes tarafından hatırlanması çok önemli. Kısa süre önce alınan kararda, iyi niyetle diyalog yürütülmesi ve AB'nin çıkarlarına ters düşen ve uluslararası hukuk ile AB'ye üye ülkelerin egemenlik haklarını ihlal eden tek taraflı eylemlerden kaçınılması gerektiği belirtilmişti. Bu, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için ön koşul"

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