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Süleyman Soylu duyurdu: 8 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki sivili katleden 8 terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, sivilleri katledenlerden hesap sorulacağını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki sivili katleden 8 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada Kato Marinos'ta, edilen istihbaratla operasyon düzenlendiğini ve 8 teröristin öldürüldüğünü söyledi. Paylaşımında "içimiz soğumadı" ifadesi kullanan Soylu, sivilleri katledenlerden hesap sorulacağını söyledi.

İşte Soylu'nun o tweeti;

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