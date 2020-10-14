Süleyman Soylu duyurdu: 8 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki sivili katleden 8 terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, sivilleri katledenlerden hesap sorulacağını söyledi.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki sivili katleden 8 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Soylu, twitter hesabından yaptığı açıklamada Kato Marinos'ta, edilen istihbaratla operasyon düzenlendiğini ve 8 teröristin öldürüldüğünü söyledi. Paylaşımında "içimiz soğumadı" ifadesi kullanan Soylu, sivilleri katledenlerden hesap sorulacağını söyledi.
İşte Soylu'nun o tweeti;